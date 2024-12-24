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Kardemir 2025’in ilk çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

Salı, 24 Aralık 2024 10:47:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), önümüzdeki yılın Ocak-Mart dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil ve kangal/çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde fiyat listeleri üzerinden %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 156.000 mt nervürlü inşaat demiri, 194.000 mt kütük, 101.000 mt profil ve 134.000 mt kangal/çubuk satışı yapılacağı belirtildi.

Kardemir, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Aralık 2024, Pazartesi günü, saat 17.00’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.


Etiketler: Profil İnşaat Demiri Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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