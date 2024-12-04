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Norveçli Rana Gruber, Stensundtjern manyetit madenini 2025’te devreye almayı planlıyor

Çarşamba, 04 Aralık 2024 14:39:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Norveç merkezli demir cevheri üreticisi ve tedarikçisi Rana Gruber, Stensundtjern açık ocak manyetit madenindeki faaliyetleri için madencilik sektöründe uzmanlaşmış yerel yüklenici HJH ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Rana Gruber’in Ørtfjell açık ocak demir cevheri madenindeki faaliyetlerden sorumlu olan HJH, buradaki faaliyetlerin tamamlanmasının ardından Stensundtjern’daki faaliyetleri üstlenecek. Geçişin ardından HJH, Stensundtjern’da patlatma, taşların kaldırılması, sevkiyat ve günlük madencilik faaliyetlerinden sorumlu olmanın yanı sıra üretim verimliliğini sağlayacak. Bu sayede Rana Gruber’in manyetit üretim kapasitesi 2025 yılında mevcut yıllık 160.000 mt’dan yıllık 175.000 mt’a ve 2026 yılında yıllık 200.000 mt seviyelerine çıkacak.

Ayrıca Stensundtjern madeninin planlandığı gibi 2025 yılında faaliyete alınmasının ardından Rana Gruber, Avrupa’ya yüksek kalite demir cevheri tedarik edebilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Norveç Avrupa Madencilik Üretim 

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