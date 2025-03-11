Norveç kendi SKDM’sini 2027’de yürürlüğe almayı planlıyor

Norveç hükümeti, 2027 yılından itibaren kendi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) yürürlüğe almayı planladığını duyurdu. İklim ve Çevre Bakanlığı ile Norveç Çevre Ajansı, SKDM’ye yönelik birlikte çalışmalar yapacak.

SKDM ile birlikte Norveç, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü kaybetmesini ve üreticilerin çevre düzenlemelerinin sıkı olmadığı ülkelere geçiş yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

İklim ve Çevre Bakanı Andreas Bjelland Eriksen, SKDM ile Norveç veya AB’de üretilmiş veya diğer ülkelerden ithal edilmiş olan malların üretiminden kaynaklı emisyonlar için eşit fiyatlar belirleneceğini ifade etti. Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, SKDM’nin yerel sanayinin rekabet gücünü koruyacağını ve diğer ülkeleri emisyonlarını azaltmaya teşvik edeceğini dile getirdi.