JISCO, Jiayuguan’da ilk entegre üretim hattını devreye aldı

Salı, 03 Şubat 2026 11:41:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi JISCO Carbon Steel’in Jiayuguan tesisinde kompakt şerit üretimi hattı (CSP®) ile sıcak şerit haddehanesini birleştiren entegre üretim hattını başarıyla devreye aldığını açıkladı.

Entegre hatla kapasite ve ürün çeşitliliği artırıldı

SMS Group, 2 Şubat’ta düzenlenen resmi törenle birlikte JISCO Carbon Steel’in Jiayuguan tesisinde modernize edilen ve genişletilen hattın üretime başladığını belirtti. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte JISCO’nun yıllık sıcak haddeleme kapasitesi 2 milyon mt’dan 4,5 milyon mt’a yükselirken, şirketin ürün portföyü daha yüksek katma değerli çelik kalitelerini kapsayacak şekilde genişledi.

Tedarikçi, entegre hat için tüm otomasyon teknolojilerini kendisinin sağladığını ve bunun CSP® ile geleneksel sıcak haddehane üretimi arasında hızlı geçişe olanak tanıdığını kaydetti. Bu yapılandırmayla birlikte hat devreye alınır alınmaz hızlı kapasite artışı ve performans sürekliliği elde edildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

