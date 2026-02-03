 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD-Hindistan...

ABD-Hindistan ticaret anlaşması kesinleşti ama temel şartlar ve takvim halen belirsiz

Salı, 03 Şubat 2026 14:14:51 (GMT+3)   |   Kalküta

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat’ta yaptığı sosyal medya paylaşımında Hindistan ile ABD’nin yeni bir ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Trump’ın açıklamasına göre söz konusu gelişme, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi. Ancak iki hükümet tarafından henüz resmi bir ortak açıklama ya da detaylı bir metin yayımlanmadığı için anlaşmanın birçok unsuru belirsizliğini koruyor.

Trump’ın paylaşımı sonrasında piyasada duyulan ilk bilgilere göre Hindistan’ın ABD menşeli ürünler üzerindeki vergileri ve vergi dışı engelleri kaldırması, ABD’nin ise Hindistan’dan yapılan ithalata uyguladığı vergileri %25’ten %18’e indirmesi bekleniyor. Fakat bu detaylar Hindistan hükümeti tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

Modi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump’ın duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek “Hindistan menşeli ürünler artık %18’lik daha düşük vergiyle ABD pazarına girecek,” ifadelerini kullandı. Buna rağmen taraflar, anlaşmanın kapsamına, yapısına ya da hukuki çerçevesine ilişkin herhangi bir resmi metin yayımlamış değil.

Anlaşmanın arka planı: Gümrük vergileri, Rus petrolü ve önceki gerilimler

Bu gelişme, iki ülke arasında son dönemde artan ticari gerilimin ardından geldi. Ağustos 2025’te ABD, Hindistan’ın düşük fiyatlı Rus petrolü almaya devam etmesini Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına dolaylı destek olarak nitelendirerek Hindistan menşeli ürünlere uyguladığı vergiyi %25’ten %50’ye yükseltmişti. Böylece Hindistan, ABD’nin en yüksek vergi uyguladığı ülkelerden biri haline gelmişti.

Dikkat çekici nokta ise Trump’ın daha önce Hindistan ile imzalanacak herhangi bir ticaret anlaşmasını ülkenin Rusya’dan petrol ithalatını azaltması şartına bağlamasına rağmen son açıklamasında bu konuya hiç değinmemiş olması.

Uzmanlardan temkinli yaklaşım çağrısı

Ticaret uzmanları, söz konusu duyurunun kesinleşmiş bir ticaret anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Delhi merkezli Global Trade and Research Initiative (GTRI) kuruluşundan Ajay Srivastava, birçok kritik sorunun halen yanıtsız olduğunu belirtti.

Srivastava, “Hangi ürünlerin kapsama girdiği, takvimin ne olduğu ve Hindistan’ın özellikle tarım ve ilgili ürünler gibi hassas alanlarda gerçekten sıfır vergi ve vergi dışı engel taahhüdü verip vermediği henüz net değil,” dedi.

Ayrıca Trump’ın Hindistan’ın ‘Buy American’ taahhüdünde bulunduğu ve 500 milyar $’ın üzerinde ABD menşeli enerji, teknoloji ve tarım ürünü satın alacağı yönündeki iddiasının da gerçekçi olmadığını vurgulayan Srivastava, Hindistan’ın ABD’den yıllık toplam ithalatının şu anda 50 milyar $’ın altında olduğunu hatırlattı.

Srivastava, “Ortak bir açıklama, müzakere edilmiş metin ve uygulanabilirliğe dair netlik sağlanana kadar bu durum tamamlanmış bir ticaret anlaşması değil, siyasi bir mesaj olarak değerlendirilmelidir. Kutlamadan ziyade temkinli olmak gerekir,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan ABD’den ithal 28 üründe gümrük vergisini artırdı

18 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ve ABD arasındaki görüşmelerde çelik ihracatı konusunda uzlaşıldı

11 Mar | Çelik Haberler

Hindistan ABD’nin çelik ithalatında vergi yerine kota uygulama teklifini kabul etmedi

12 Eyl | Çelik Haberler

ABD Hint malı paslanmaz çelik çubuğa yine antidamping vergisi uygulayacak

19 Nis | Çelik Haberler

Hindistan ticaret ortaklarıyla birlikte ABD’nin çelik vergilerine karşı DTÖ’ye başvurmayı planlıyor

22 Mar | Çelik Haberler

Hint bankalar da çelik ithalatına vergi getirilmesini istedi

22 Nis | Çelik Haberler

DTÖ Hindistan’a uygulanan yassı çelik vergisinde ABD’nin aleyhine karar verdi

11 Ara | Çelik Haberler

DTÖ ABD’nin Hindistan çıkışlı yassı ürünlere uyguladığı vergiyi inceleyecek

03 Eyl | Çelik Haberler

ABD paslanmaz çubuk ve ticari kalite levhaya ilişkin davalarda karar açıkladı

10 Ağu | Çelik Haberler

ABD yedi ayrı ülkeden ithal standart boruya vergi uygulamaya devam edecek

20 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis