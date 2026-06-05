NMDC demir cevheri üretimini iki katına çıkarmak amacıyla üç yılda 5,22 milyar $ yatırım planlıyor

Hint madencilik şirketi NMDC Limited, demir cevheri üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkarmak, kömür madenciliği faaliyetlerine girmek ve yurt dışında kritik maden varlıkları satın almak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 5,22 milyar $ yatırım yapma planlarını netleştirdi.

NMDC Genel Müdürü Amitava Mukherjee, söz konusu yatırımların temel olarak demir cevheri üretiminin 2025-26 mali yılında kaydedilen yaklaşık 52 milyon mt seviyesinden yıllık 100 milyon mt seviyesine çıkarılması hedefi üzerine kurulduğunu belirtti.

Şirketin cari mali yılda yaklaşık 626 milyon $’lık yatırım gerçekleştireceğini ifade eden Mukherjee, sonraki mali yılların her birinde yatırım tutarının yaklaşık 1,04 milyar $ seviyesine yükseleceğini söyledi.

NMDC’nin yurt dışında maden varlıkları satın alma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mukherjee, bu amaçla yaklaşık 208 milyon $’lık kaynak ayrıldığını kaydetti.

Şirket ayrıca ayrı bir proje kapsamında, farklı demir cevheri kalitelerini harmanlayarak standart özelliklere sahip katma değerli markalı ürünler sunmak amacıyla, güneydeki liman kenti Vishakhapatnam’da bir harmanlama sahası kurmak için 313 milyon $ yatırım yapılmasını onayladı.