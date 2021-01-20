NMDC: Demir cevheri fiyatları istikrar kazandı, artış olasılığı az

Çarşamba, 20 Ocak 2021 17:27:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı madencisi NMDC Limited, yerel demir cevheri fiyatlarının istikrar kazandığını ve yakın gelecekte daha fazla artış için çok az alan bulunduğunu belirtti.

NMDC Limited Başkanı Sumit Deb 20 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Fiyatların aşağı yukarı istikrar kazandığına inanıyoruz ve yakın gelecekte daha fazla artış pek olası değil,” dedi.

Şirket, Ocak ayında toz ve parça demir cevheri fiyatlarını 200-500 INR/mt veya %4-9 artırdı. Söz konusu artış, NMDC’nin 1 Kasım 2020’den beri demir cevheri fiyatlarına uyguladığı beşinci artış oldu.

Başkan, “Çelik fiyatları giderek artıyor. Biz ayrıca hem uluslararası hem de yerel piyasaların hareketlerini gözlemliyoruz. Odisha’da fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Yani, piyasadaki eğilimleri takip ediyor ve buna göre fiyatlarımızı yükseltiyoruz.” dedi.

“Fiyatlarımız her zaman indirimli, neredeyse ithal cevher fiyatlarının neredeyse %30-40 altına denk geliyor. Chhattisgarh eyaletinde fiyatlar, Odisha’daki cevher fiyatlarına göre çok daha rekabetçi oluyor.” şeklinde konuştu.

Başkan, NMDC’nin 2021-22 mali yılında yaklaşık 40 milyon mt üretim yapacağını söyledi. Madenci, 2020-21 mali yılında ise 36 milyon mt kapasitesinin %97’sine ulaşacağını belirtti.