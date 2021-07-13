NLMK’nın ham çelik üretimi ilk yarıda %11 arttı

Salı, 13 Temmuz 2021 12:08:25 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim ve satış raporunu açıkladı. Rapora göre, bu yılın ikinci çeyreğide NLMK’nın ham çelik üretimi, ekipman verimliliğindeki bakım çalışmalarının ardından kaydedilen artış nedeniyle önceki çeyreğe göre %5 ve yıllık %19 artışla 4,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık %11 artışla dokuz milyon mt oldu.

İkinci çeyrekte NLMK’nın toplam çelik ürünleri satışları, yerel piyasaya yapılan satışlarda ve ihracat pazarlarına yapılan slab ve pik demir tedarikinde kaydedilen artış nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %11 artış ve yıllık %1 düşüşle 4,3 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin ihracat pazarlarına yaptığı yarı mamul satışları, slab sevkiyatları nedeniyle ilk çeyreğe göre %57 artarken, nihai mamul satışları başlıca pazarlardan gelen talepte görülen toparlanmanın etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %1 artarak 2,7 milyon mt oldu. Yılın ilk altı ayında şirketin toplam çelik satışları yıllık %7 düşerek 8,2 milyon mt olurken, bölgedeki güçlü tüketim eğiliminden dolayı NLMK USA’e yapılan grup içi slab sevkiyatları arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin yerel satışları çeyreklik bazda %1 ve yıllık %19 artış göstererek 2,8 milyon mt oldu. Yılın ilk yarısında ise şirketin yerel satışları yıllık %3 artışla 5,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin ihracat satışları yıllık bazda %30 düşüş ve çeyreklik bazda %20 artışla 1,4 milyon mt oldu. Yılın ilk altı ayında NLMK’nın ihracat satışları yıllık %23 düşüşle 2,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.