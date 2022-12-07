JFE Steel ve Nippon Steel silisli sac üretimine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Çarşamba, 07 Aralık 2022 15:33:40 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’de yer alan bir habere göre, elektrikli araç motorlarında kullanılan silisli sac üretimini artırmak için ortaklaşa toplam 172 milyar JPY (1,25 milyar $) yatırım yapan Japon çelik üreticileri JFE Holdings ve Nippon Steel Corporation, elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla oluşan müşteri talebi nedeniyle yatırımlarını daha da artırmayı planlıyor.

Şirketler 2024 yılına kadar gerçekleşecek kapasite artırımlarının ardından Japonya dışına da açılmak istiyor. JFE Holding özellikle silisli çelik talebinin güçlü olacağı Kuzey Amerika'da tesis kurmak gibi seçenekleri değerlendirirken, Nippon Steel bir sonraki yatırımın Japonya'da olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.