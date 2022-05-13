Nippon Steel yeni sıcak şerit tesisi kuracak

Cuma, 13 Mayıs 2022 11:58:57 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üretcisi Nippon Steel Corporation Nagoya’da yeni nesil sıcak şerit tesis kuracağını açıkladı. Yeni tesisin 2026 mali yılının ilk çeyreğinde faaliyete girmesi bekleniyor, yıllık üretim kapasitesi ise yaklaşık 6 milyon mt olacak. Şirket mevcut sıcak şerit tesisinin de aynı yıl devre dışı bırakılmasının planlandığını belirtti. Yeni tesise yapılacak yatırımın 270 milyar JPY (2,1 milyar $) olması öngörülüyor.

Nippon Steel’den yapılan açıklamaya göre, küresel çevre düzenlemeleri ve çarpışma güvenliği standartları sıkılaştırıldığı için daha hafif ve güçlü araç gövdelerine olan ihtiyacın artmasıyla otomotiv sektöründe yüksek performanslı malzeme talebinin daha da yükselmesi bekleniyor. Aynı şekilde elektrikli araçların da kilometre performansı ve batarya ağırlığı açısından daha hafif ve güçlü araç gövdelerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Bu gibi ihtiyaçlara cevaben Nippon Steel, ultra yüksek çekme dayanımına sahip çelik sac gibi yüksek kalite sac üretim sistemini güçlendirecek. Bu da malzeme üretiminden sürüşe kadar otomobillerde sera gazı salımlarını azaltmada etkili olacak.