Nippon Steel Nagoya tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınının devreye alınma tarihini erteledi

Salı, 07 Haziran 2022 12:29:13 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation zayıf çelik talebi nedeniyle Nagoya tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınma tarihini ertelemeye karar verdi.

Daha önce şirket, Ocak ayının sonunda başlayan, 49 milyar JPY (369,39 milyon $) değerindeki yenileme çalışmalarının ardından bu yıl Haziran ayında fırındaki faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyordu. Ancak Ukrayna’daki savaş ve Çin’de uygulanan karantina önlemleri tedarik zincirindeki problemlerin devam etmesine ve çelik talebinin düşmesine neden oldu.

Şirketin açıklamasına göre, küresel çelik talebinin gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve pandeminin ardından kaydedilen toparlanma sayesinde uzun vadede artış göstermesi bekleniyor.