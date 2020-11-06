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Nippon Steel silisli sac tesislerini büyütecek

Cuma, 06 Kasım 2020 14:54:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, silisli sac üretim kapasitesini ve kalitesini artırmak için Setouchi Works Hirohata’daki silisli sac tesislerini genişletmeye karar verdiğini açıkladı. Toplam yatırım yaklaşık 104 milyar JPY (1 milyar $) olacak ve 2023 yılının ilk yarısında faaliyete girecek. Yatırımın üretim kapasitesini yaklaşık %40 artırması bekleniyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, dünya çapında elektrik ve elektrik transformatörlerine olan talebin istikrarlı bir şekilde artması bekleniyor. Karbon salımını azaltmak için elektrik transformatörlerine ilişkin verimlilik düzenlemeleri sıkılaştırılıyor. Bu kapsamda, elektrik transformatörlerinde kullanılan taneleri yönlendirilmiş silisli sac gibi daha az enerji kaybına neden olan yüksek kaliteli malzeme talebinin her zamankinden daha yüksek olacağına inanılıyor.

Nippon Steel, bu yatırımın, karbonsuz üretime yönelik artan gereksinimleri karşılamak için uygun bir girişim olduğunu belirtti.


Etiketler: yatırım  Japonya  çelik üretimi  Doğu Asya ve Pasifik  |  benzer haberler »


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