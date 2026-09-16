Daido Steel 2 No'lu Chita tesisinde yeni dövme çelik işleme hattının inşasını tamamladı

Japonya merkezli vasıflı çelik üreticisi Daido Steel, 2 No'lu Chita tesisinde dövme çelik ürünlerine yönelik yeni ısıl işlem, işleme ve kontrol hattının inşasını tamamladığını duyurdu.

Daha önceden şirketin Shibukawa tesisinde yürütülen dövme sonrası üretim süreçlerinin yeni hatta aktarılacağı dile getirildi. Daido Steel, gelişmiş ekipmanların devreye alınmasının ve üretim aşamaları arasındaki malzeme transferinin otomatikleştirilmesinin üretim verimliliğini artıracağını belirtti.

Yatırım 36 milyar JPY'lik yüksek alaşımlı ürün projesinin bir parçası

Daido Steel, söz konusu yatırımın yüksek alaşımlı ürünlere yönelik üretim süreçlerini yeniden yapılandırmayı ve bu ürünlere yönelik artan talebi karşılama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan yaklaşık 36 milyar JPY (232,20 milyon $) değerindeki projesinin parçasını oluşturduğunu ifade etti.

Proje kapsamında şirket, havacılık motorlarının büyük döner parçaları ve turbo pompalarında kullanılan nikel bazlı alaşım malzemeler için Asya'da ilk kez ana üretici onayı almayı hedeflediğini vurguladı.

Yüksek alaşımlı ürün kapasitesi artırılıyor

Öte yandan şirket, Shibukawa tesisinde Japonya'nın en büyük ve en gelişmiş büyük ölçekli dört yönlü dövme makinelerinden birini devreye aldığını aktardı. Aynı zamanda tesisin yüksek alaşımlı ürün ergitme kapasitesini artırdığını ve işleme ile kontrol faaliyetlerini otomatikleştirdiğini dile getirdi. 2 No'lu Chita tesisinde yeni tamamlanan işleme hattının yanı sıra yüksek kaliteli çelik üretimine yönelik iki özel ergitme ünitesi daha kurduğunun altını çizdi.

Daido Steel, Shibukawa tesisini yüksek alaşımlı ürünlerin ergitilmesine yönelik ana üretim merkezi ve tesisi dövme ürünlerin üretiminde uzman haline getirmeyi planladığını paylaştı. Kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmalarıyla üretim sistemini optimize etmeyi ve yüksek alaşımlı ürünlere yönelik artan talep karşısında konumunu güçlendirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.