JFE Steel Chiba’daki yeni elektrik ark ocağında üretime başladı

Japon çelik üreticisi JFE Steel, Chiba bölgesinde yer alan East Japan Works sahasındaki 4 No’lu tesisinde yaklaşık 15 milyar JPY (95,97 milyon $) yatırımla kurduğu yeni elektrik ocağını resmen devreye aldığını duyurdu.

Hurda kullanımını artırma hedefi

Yeni elektrik ocağının hurda eritme kapasitesinin yıllık yaklaşık 300.000 mt seviyesinde yer aldığı belirtildi.

4 No’lu tesisin, yüksek fırınlardan elde edilen pik demir ile tesis içinde üretilen hurdayı kullanarak paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Yeni elektrik ark ocağının devreye alınmasıyla birlikte şirketin üretimde hurda kullanımını önemli ölçüde artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Emisyon azaltımı sağlanacak

JFE Steel, yeni ekipmanın yüksek fırınlardan elde edilen pik demirin bir kısmını hurda ile ikame ederek sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Tesisin hurda eritme kapasitesinin önceki seviyeye kıyasla yaklaşık altı kat artmasının beklendiğinin altı çizildi.

Şirket, projenin sera gazı emisyonlarında yıllık 450.000 mt’a varan düşüş sağlayacağını tahmin ettiğini ve daha düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş stratejisinin bir parçası olduğunu aktardı. Ayrıca 2030 yılına kadar olan dönemin düşük emisyonlu üretim yöntemlerini kademeli olarak genişletmeye ve yenilikçi karbonsuzlaşma teknolojilerini geliştirmeye odaklanan bir geçiş süreci olacağını kaydetti.