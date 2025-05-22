Kobe Steel küresel trenddeki değişiklikler sebebiyle karbonsuzlaşma yatırımlarını azalttı

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, geleceğe yönelik belirsizliğin artması sebebiyle finansal gücünü korumak amacıyla 2024 ve 2026 yılları arasındaki üç yıllık döneme ilişkin yatırım planlarında bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu değişiklikler, karbonsuzlaşma yatırımlarını da etkileyecek.

Söz konusu dönemde şirket, ilk yatırım hedefi olan 950 milyar JPY’ye (6,63 milyar $) kıyasla çelik üretim faaliyetlerine 750 milyar JPY (5,23 milyar $) yatırım yapacak. Ayrıca küresel karbonsuzlaşma trendlerinde yaşanan değişimler sebebiyle bu yöndeki çalışmalarına, başlangıçta hedeflenen yaklaşık 300 milyar JPY (2,09 milyar $) seviyesine kıyasla yaklaşık 150 milyar JPY (1,05 milyar $) tahsis edecek.

Kobe Steel, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 2013 yılına kıyasla %30-40 azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için şirket, 2030 yılından itibaren büyük ölçekli yenilikçi elektrik ark ocaklarına geçiş yapmayı ve yüksek fırınlarında amonyak yakma teknolojisini kullanmayı planlıyor. Bununla birlikte hurda kullanımını artırmayı, yüksek fırınlarına biyokütle kullanımını entegre etmeyi ve enerji verimli süreçler uygulamayı düşünüyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için 10-20 milyar JPY (70-140 milyon $) yatırım yapmayı hedefliyor.