Daido Steel yüksek alaşımlı çubuk üretimini artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek için yatırım yapıyor

Japonya merkezli özel çelik üreticisi Daido Steel, ürün yelpazesini genişletme ve yüksek performanslı çelik ürünlerinin kalitesini iyileştirme stratejisi kapsamında Hoshizaki tesisindeki çubuk haddehanesinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 3,6 milyar JPY (25,03 milyon $) yatırım yapacağını açıkladı.

Yüksek alaşımlı çubuk üretimi büyük ölçüde Shibukawa tesisinde yapılıyor. Bu yatırımla birlikte şirket, Shibukawa’daki üretiminin bir kısmını Hoshizaki tesisine kaydırarak Shibukawa’daki fazla kapasiteyi kullanacak ve satışlarını artıracak.

Yatırım yalnızca üretim artışıyla sınırlı kalmıyor. Daido Steel, 2 No’lu Chita tesisinde yüksek alaşımlı çubuk ürünlere yönelik yeni bir kontrol hattı kuracak ve hattı 2027 yılının Mart ayında faaliyete alacak. Yüksek ısı ve korozyon direnci sağlayan söz konusu ürünler, havacılık ve enerji gibi sektörlerde kullanılıyor.