Nippon Steel: Asya’da Çin’den kaynaklı çelik arz fazlası bitmek üzere

Basında çıkan haberlere göre Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel’in üst düzey yöneticilerinden biri, Çin’in ihracatındaki artışla tetiklenen ve uzun süredir devam eden Asya’daki çelik arz fazlasının bitmek üzere olduğunu belirtti. Bu durumun, piyasanın dengelenmesi için zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Nippon Steel Mali İşler Direktörü Takahiko Iwai, Çinli ihracatçıların kârlılığını korumakta giderek zorlandığını söyledi. Bölgesel pazarlardaki arz fazlası ve artan ticaret kısıtlamalarının, Çinli üreticilerin ihracat kanallarını daralttığını dile getirdi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin, gayrimenkul sektöründeki zayıf talebi dengelemek amacıyla ihracatını artırmıştı. 2025 yılında toplam çelik üretimi düşüş gösterse de çelik ihracatı %7,5 artarak 119 milyon mt ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ticaret engelleri ve lisans sistemi ihracatı daraltıyor

Iwai, artan korumacılık eğilimleri kapsamında Vietnam, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerin antidamping önlemleri uygulamaya koyduğunu dile getirdi. Japonya’nın da Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli sac, sac ve şerit dahil bazı çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattığını vurguladı.

Çin’in, sevkiyatlarını Orta Doğu gibi kısıtlamaların daha az olduğu pazarlara yönlendirmeye ve yarı mamul ihracatını artırmaya çalışmasına rağmen hükümetin yeni düzenlemelerinin ihracat hacmini sınırlandırabileceğine dikkat çekti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Pekin yönetimi, 1 Ocak itibarıyla birçok çelik ürününü kapsayan geniş kapsamlı bir lisans sistemi uygulamaya başlamıştı. Bu adım, ihracat sevkiyatlarını kontrol altına alma çabası olarak değerlendiriliyor.

Iwai, Asya çelik piyasasının “dip seviyeye yaklaşıyor olabileceğini” söylese de toparlanma için net bir takvim paylaşmadı.

US Steel devralımı sonrası finansman gözden geçiriliyor

Öte yandan Nippon Steel’in, US Steel’in 14,1 milyar $ tutarındaki satın alımını finanse etmek için kullanılan 2 trilyon JPY’lik (13 milyar $) köprü kredisinin vadesinin dolacağı Haziran ayı öncesinde finansman seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

Şirket, hibrit krediler ve diğer finansman araçlarıyla yaptığı geri ödemeler sayesinde kalan bakiyeyi yaklaşık 1,3 trilyon JPY seviyesine düşürdüğünü bildirdi. Ancak 2025’in Aralık ayında toplam faizli borcun, aynı yılın Mart ayına kıyasla iki katına çıkarak 5,3 trilyon JPY seviyesine yükseldiği dile getirildi.

Nippon Steel’in 500 milyar JPY’ye (3,22 milyar $) kadar dönüştürülebilir tahvil ihracını değerlendirebileceği belirtilse de Iwai, henüz nihai bir karar alınmadığını ekledi.