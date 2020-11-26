Nippon Steel 2021 yılının ilk çeyreğinde Kimitsu’daki yeni galvanizleme hattını başlatacak

Perşembe, 26 Kasım 2020 15:52:00 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Chiba’da bulunan Kimitsu tesisindeki sürekli galvanizleme hattının 2021 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağını açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yeni hat, ultra yüksek çekme dayanımlı çelik sac üretmek üzere tasarlandı ve aylık 33.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, hattın 2020-21 mali yılının ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyordu, ancak Corona virüsünden dolayı oluşan belirsizlik nedeniyle ertelendi.