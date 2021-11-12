NDRC: Çin’in günlük kömür üretimi 10 Kasım’da rekor kırdı

Cuma, 12 Kasım 2021 11:44:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin günlük ortalama kömür üretiminin, 10 Kasım tarihi itibarıyla, bir önceki rekor seviyeye kıyasla 120.000 mt artışla 12,05 milyon mt seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Shanxi, Shaanxi ve Xinjiang eyaletlerinin kömür üretimi yeni bir rekor kırarak, hükümetin, kömür üretimini artırmak ve arzı güvence altına almak amacıyla hayata geçirdiği önlemlere bağlı olarak ülkenin kömür sıkıntısının bir nebze azaldığını gösterdi. Kömür arzının yükselmesi sonucunda, kömür stok seviyeleri de artı. Söz konusu durum, ülke genelinde enerji arzının ve fiyat istikrarının sağlanmasına zemin oluşturacak.