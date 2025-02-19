NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Ocak’ta aylık %0,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Ocak ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,1 arttığı, yıllık bazda ise %3,4 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %7,6 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %8,2 gerilerken, söz konusu düşüş Aralık ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,2 puan daha yavaş kaydedildi.