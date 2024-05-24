Nanyang Hanye Special Steel dönüşüm projeleri için 3,2 milyar RMB yatırım yaptı

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:19:39 (GMT+3) | Şanghay

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Nanyang Hanye Special Steel Co., yurt dışı tesislerini dönüştürmek amacıyla 3,2 milyar RMB (450 milyon $) değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Dönüşüm projeleri 500.000 mt kapasiteli 80.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak. 2024’ün Ocak ayında başlayan projenin 2025 yılının Aralık ayında devreye alınması bekleniyor.

Henan eyaleti merkezli Longcheng Group’un iştiraki olan Nanyang Hanya Special Steel’in yıllık 4 milyon mt orta ve kalın levha kapasitesi bulunuyor.