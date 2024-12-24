China Life Insurance Ansteel Group’un bağlı şirketleri Benxi Steel ve Panzhihua Mining’e 10,5 milyar RMB yatırım yaptı

China Life Asset Management Co., Ltd., China Life Insurance Company ve diğer üçüncü taraf kurumların sağladığı fonla yediemin olarak Ansteel Group Sermaye Artırımı ve Yatırım Projesi’ne 10,5 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yaptı. Proje kapsamında yapılan yatırım çoğunlukla Ansteel Group’un iştirakleri Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Benxi Iron and Steel’e ve Çinli madenci Panzhihua Mining’e aktarılacak.

Liaoning eyaleti merkezli Anshan Iron and Steel Group, Çin’de kurulan “yatırım şirketlerinin” ilki olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 14 milyar mt demir cevheri rezervine sahip olan şirket Çin’de birinci, dünya çapında ise ikinci en büyük vanadyum üreticisi. Bununla birlikte Çin’in en fazla titanyum hammadde üreten şirketi olma özelliğini taşıyor.

2024 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda China Life’ın doğrudan Çin ekonomisine sağladığı grup çapında yatırım miktarı yaklaşık 4,9 trilyon RMB (700 milyar $) seviyesinde kaydedildi.