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Sansteel Minguang 2025 sonrası yatırım harcamalarını azaltacak

Perşembe, 15 Mayıs 2025 09:59:57 (GMT+3)   |   Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Sansteel Minguang Co., Ltd., kapasite yenileme projeleri ve ultra düşük emisyonlu üretime geçiş sürecini tamamlama aşamasında olduğunu açıkladı. Şu anda şirketin yalnızca Quanzhou Minguang çelik üretim tesisi ve buna bağlı yan projeleri inşaat aşamasında ve diğer kapasite yenileme projeleri büyük ölçüde tamamlanarak devreye alındı. Bu yüzden şirket, 2025 yılı sonrasında yatırım harcamalarını ciddi anlamda azaltacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Sansteel Minguang, bu yılın ilk üç ayında 75,4811 milyon RMB (10,5 milyon $) net kâr elde etmiş ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 105 milyon RMB net zarardan kâra geçmişti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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