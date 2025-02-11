 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak ayında %3,7 arttı

Salı, 11 Şubat 2025 10:28:25 (GMT+3)   |   Şanghay

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Çin’in demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %3,7 artışla 43,9 milyar RMB (6,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.

CRC, Ocak ayında demir yolu inşaatı yatırımlarında öncü bir rol oynadığını ve hükümetin teşviş politikalarını iyi değerlendirerek Sincan'dan Tibet'e önemli projeler yürüttüğünü belirterek, yük taşımacılığı projelerini hızlandırdığını ve bu kapsamda demir yolu ağını güçlendirerek karayollarının fonksiyonelliğine katkıda bulunduğunu söyledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2024 yılında %11,3 arttı

02 Oca | Çelik Haberler

China Life Insurance Ansteel Group’un bağlı şirketleri Benxi Steel ve Panzhihua Mining’e 10,5 milyar RMB yatırım yaptı

24 Ara | Çelik Haberler

Masteel bağlı kuruluş kurmak için 1 milyar RMB yatırım yapacak

23 Ara | Çelik Haberler

Xinxing Cathay International Group, Xinxing Ductile Iron Pipes’taki hisselerini artıracak

23 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %11,1 arttı

10 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %10,9 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %4,39 geriledi

28 Kas | Çelik Haberler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %10,3 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %10,1 düştü

21 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %10,3 arttı

14 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis