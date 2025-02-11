Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak ayında %3,7 arttı

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Çin’in demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %3,7 artışla 43,9 milyar RMB (6,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.

CRC, Ocak ayında demir yolu inşaatı yatırımlarında öncü bir rol oynadığını ve hükümetin teşviş politikalarını iyi değerlendirerek Sincan'dan Tibet'e önemli projeler yürüttüğünü belirterek, yük taşımacılığı projelerini hızlandırdığını ve bu kapsamda demir yolu ağını güçlendirerek karayollarının fonksiyonelliğine katkıda bulunduğunu söyledi.