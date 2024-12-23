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Xinxing Cathay International Group, Xinxing Ductile Iron Pipes’taki hisselerini artıracak

Pazartesi, 23 Aralık 2024 11:07:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd.  (Xinxing Ductile Iron Pipes), ana hissedarı Xinxing Cathay International Group’un en az 150 milyon RMB (21 milyon $) ve en fazla 300 milyon RMB (42 milyon $) yatırımla şirketteki hisselerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Xinxing Ductile Iron Pipes’a yapılan yatırım şirketin kendi içinden ya da hisse geri alımlarıyla fonlanacak. Xinxing Cathay International Group en fazla 270 milyon RMB (37,6 milyon $) değerinde kredi almıştı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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