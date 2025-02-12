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Çin’de ekskavatör satışları Ocak ayında %1,1 arttı

Çarşamba, 12 Şubat 2025 12:18:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Ocak ayında yıllık %1,1 artışla 12.512 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %0,3 düşüşle 5.405 adet ve dış piyasalara ise yıllık %2,19 artışla 7.107 adet satış gerçekleştirildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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