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Masteel bağlı kuruluş kurmak için 1 milyar RMB yatırım yapacak

Pazartesi, 23 Aralık 2024 16:00:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Anhui eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel Company Limited (Masteel), geçici olarak Ma’anshan Iron and Steel Co. adını verdiği bir bağlı kuruluş kurmak için 1 milyar RMB (140 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Sermayesi 1 milyar RMB olacak şirketin ana faaliyetleri demir ve çelik eritme, çelik haddeleme ve işleme, kok üretimi, kimyasal üretim ve satış, hurda eritme ve cevheri satışı olacak.

Masteel, bu kararın kalkınma stratejisi ve iş planlamaları dahilinde alındığını ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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