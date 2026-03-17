İKB, Moritanya’daki demir cevheri projesi için 900 milyon $ finansman sağlayacak

Salı, 17 Mart 2026 13:24:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İslam Kalkınma Bankası (İKB) grubunun özel sektör kolu tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre Suudi Arabistan ile Moritanya arasında kurulan ortak iştirak Mauritania Saudi Mining and Steel Company’nin (Takamul) demir cevheri projesi için 900 milyon $’lık finansman sağlanacak.

İKB’ye göre söz konusu finansman, Moritanya’nın Tiris Zemmour madencilik bölgesinde yer alan Atomai demir cevheri projesinin geliştirilmesini destekleyecek. Proje kapsamında bir açık ocak demir cevheri madeni, zenginleştirme tesisleri, Nouadhibou’da iki adet peletleme tesisi ile elektrik üretimi ve su arıtma gibi destekleyici altyapılar yer alıyor.

İKB entegre proje yapısının ihracata hazır pelet üretimini mümkün kılacak şekilde tasarlandığını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 10 milyon mt yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretilmesi bekleniyor.


Benzer Haber ve Analizler

Suudi Arabistan ve Moritanya demir cevheri üretimi için stratejik ortaklık kuruyor

25 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Mart 2026

17 Mar | Hurda ve Hammadde

MinRes Pilbara’daki Lamb Creek projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

17 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Mart 2026

17 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Fitch maliyetlerin desteğiyle 2026 için demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini yükseltti

17 Mar | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Mart, 2026

16 Mar | Hurda ve Hammadde

Çinli üreticiler yasaklı BHP Jimblebar toz cevherini bir hafta süreyle kullanabilecek

16 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Mart 2026

16 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

NMDC 2025-26 mali yılında rekor demir cevheri üretimine ulaştı

16 Mar | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Mart, 2026

13 Mar | Hurda ve Hammadde





