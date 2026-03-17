İKB, Moritanya’daki demir cevheri projesi için 900 milyon $ finansman sağlayacak

İslam Kalkınma Bankası (İKB) grubunun özel sektör kolu tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre Suudi Arabistan ile Moritanya arasında kurulan ortak iştirak Mauritania Saudi Mining and Steel Company’nin (Takamul) demir cevheri projesi için 900 milyon $’lık finansman sağlanacak.

İKB’ye göre söz konusu finansman, Moritanya’nın Tiris Zemmour madencilik bölgesinde yer alan Atomai demir cevheri projesinin geliştirilmesini destekleyecek. Proje kapsamında bir açık ocak demir cevheri madeni, zenginleştirme tesisleri, Nouadhibou’da iki adet peletleme tesisi ile elektrik üretimi ve su arıtma gibi destekleyici altyapılar yer alıyor.

İKB entegre proje yapısının ihracata hazır pelet üretimini mümkün kılacak şekilde tasarlandığını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 10 milyon mt yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretilmesi bekleniyor.