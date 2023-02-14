MMK’nın çelik üretimi ve satışları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle 2022’de düştü

Salı, 14 Şubat 2023 10:56:30 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %1,2 artışla 2,83 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi yerel talebin istikrarlı seyretmesiyle çeyreklik bazda %4 artışla 2,43 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise ihracat satışlarının azalması nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla %3,2 düşüşle 2,68 milyon mt oldu.

Yılın tamamında şirketin ham çelik ve pik demir üretimi, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen uzun süreli yenileme çalışmalarının yanı sıra iç ve dış pazarlardaki olumsuz piyasa koşulları nedeniyle sırasıyla yıllık %14 ve %12,9 düşüşle yine sırasıyla 11,68 milyon mt ve 9,07 milyon mt seviyelerinde yer aldı. 2022 yılında şirketin toplam nihai mamul satışları ihracat pazarındaki mevcut kısıtlamalar ve küresel alım faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle yıllık %14,2 düşerek 10,07 milyon mt seviyesinde yer aldı.