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MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2024’te düşüş kaydetti

Çarşamba, 29 Ocak 2025 13:58:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %4,4 düşüşle 2,37 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi üç yüksek fırında yapılan bakım çalışmalarına bağlı olarak çeyreklik bazda %9,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise bakım çalışmalarının etkisi ve kredi maliyetleri ile dönemsel etkilere bağlı olarak Rusya piyasasının zayıflaması nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla %4,7 düşüşle 2,36 milyon mt oldu.

Yılın tamamında şirketin ham çelik ve pik demir üretimi, hatlarda yapılan tamir çalışmalarının yıl başında çelik talebini zayıflatması nedeniyle sırasıyla yıllık %13,8 ve %4,5 düşüşle yine sırasıyla 11,19 milyon mt ve 9,49 milyon mt seviyelerinde yer aldı. 2024 yılında şirketin toplam nihai mamul satışları ticaretin yavaşlaması nedeniyle yıllık %9,8 düşerek 10,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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