MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2024’te düşüş kaydetti

Rus çelik üreticisi MMK Group 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK ’nın ham çelik üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %4,4 düşüşle 2,37 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi üç yüksek fırında yapılan bakım çalışmalarına bağlı olarak çeyreklik bazda %9,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise bakım çalışmalarının etkisi ve kredi maliyetleri ile dönemsel etkilere bağlı olarak Rusya piyasasının zayıflaması nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla %4,7 düşüşle 2,36 milyon mt oldu.