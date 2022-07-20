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MMK’nın çelik satışları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ilk yarıda düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 10:39:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK Group bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi piyasada görülen dalgalanmalar nedeniyle birinci çeyreğe kıyasla %7,9 düşüşle 2,89 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi yüksek fırınlarda gerçekleştirilen bakım çalışmaları ve düşük talep nedeniyle çeyreklik bazda %8,1 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise Rusya’da talebin daralması, mevcut kısıtlamalar ve olumsuz ihracat piyasası koşulları nedeniyle birinci çeyreğe kıyasla %18,1 düşüşle 2,36 milyon mt oldu.

Yılın ilk yarısında şirketin ham çelik üretimi, talebin piyasada görülen dalgalanmalar nedeniyle azalmasıyla yıllık %9,5 düşüşle 6,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. MMK’nın söz konusu dönemdeki pik demir üretimi ise yıllık %17,3 düşüşle 4,32 milyon mt oldu. Yılın ilk altı ayında şirketin toplam nihai mamul satışları bakım çalışmalarının süresinin uzaması, ihracat pazarındaki mevcut kısıtlamalar, Rusya’da alımların yavaşlaması ve zor piyasa koşulları nedeniyle yıllık %15,7 düşerek 5,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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