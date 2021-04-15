MMK’nın çelik satışları iyileşen taleple ikinci çeyrekte artacak 

Perşembe, 15 Nisan 2021 12:33:07 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte MMK’nın ham çelik üretimi, sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’deki yenileme çalışmalarının tamamlanması nedeniyle yıllık %9,2 artışla 3,30 milyon mt olurken, şirketin pik demir üretimi, artan çelik talebi nedeniyle çeyreklik bazda %2 ve yıllık %9,2 artışla 2,57 milyon mt oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam nihai mamul satışları ise önceki çeyreğe kıyasla %4,6 düşüş ve yenileme çalışmalarının ardından Mill 2500’ün artan kapasite kullanım oranı nedeniyle yıllık %5,8 artışla 2,90 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin birinci çeyrekteki toplam satışları yıllık %17 artışla 196.000 mt seviyesinde yer aldı. Satışlar, bir önceki çeyreğe kıyasla %10,9 düşüş göstererek ilk çeyrekte Rusya ve Türkiye’deki teslimat süresini uzatan zorlu hava koşulları nedeniyle yarı mamul sıcak haddelenmiş ürün stok sıkıntısını yansıttı.

MMK’ya göre, Rusya’da görülen mevsimsel talep artışı ve küresel piyasalardaki olumlu koşullar, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki satışlarını olumlu etkileyecek. MMK, tersinir soğuk haddeleme tesisi Mill 1700’ün Mayıs ayında devreye alınarak şirketin satış portföyünün yapısını olumlu yönde etkilemesini bekliyor. Rusya’da inşaat sezonunun başlaması ve dış pazarlarda devam eden arz sıkıntısı nedeniyle küresel çelik fiyatlarının yükselmesi, ikinci çeyrekte MMK Group’un fiyatlarındaki artışı destekleyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler, bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.