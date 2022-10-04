MMK çevre koruma programına yatırım yapacak

Salı, 04 Ekim 2022 13:54:37 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) bu yıl çevre koruma programına 26,8 milyar RUB (455,2 milyon $) yatırım yapacağını açıkladı.

Başlıca yatırımlar kapsamlı yenileme çalışmalarının bir parçası olarak MMK’nın yan ürün kok tesisinde yeni çevre koruma tesislerinin inşası için yapılacak. Toplam yaklaşık 14 milyar RUB tutarındaki yatırım 12 No’lu kok fırını pilinin inşasını içerecek.

MMK’nın 2022 yılına yönelik çevre programı, tesisin tüm başlıca işleme birimlerinde hava korumasına ilişkin 29 önlem içeriyor. Bu alandaki toplam yatırımlar 9 milyar RUB’u aşacak. Su tüketimini ve kirliliğini azaltmak için bu yıl gerçekleştirilmek üzere sekiz proje planlanıyor.

Şirketin programında endüstriyel atıkların çevre üzerindeki etkisini azaltmak ve engellemek için önlemler de yer alıyor ve bu önlemler için toplam 1,2 milyar RUB tahsis edilecek.