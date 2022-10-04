﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

MMK çevre koruma programına yatırım yapacak

Salı, 04 Ekim 2022 13:54:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) bu yıl çevre koruma programına 26,8 milyar RUB (455,2 milyon $) yatırım yapacağını açıkladı.

Başlıca yatırımlar kapsamlı yenileme çalışmalarının bir parçası olarak MMK’nın yan ürün kok tesisinde yeni çevre koruma tesislerinin inşası için yapılacak. Toplam yaklaşık 14 milyar RUB tutarındaki yatırım 12 No’lu kok fırını pilinin inşasını içerecek.

MMK’nın 2022 yılına yönelik çevre programı, tesisin tüm başlıca işleme birimlerinde hava korumasına ilişkin 29 önlem içeriyor. Bu alandaki toplam yatırımlar 9 milyar RUB’u aşacak. Su tüketimini ve kirliliğini azaltmak için bu yıl gerçekleştirilmek üzere sekiz proje planlanıyor.

Şirketin programında endüstriyel atıkların çevre üzerindeki etkisini azaltmak ve engellemek için önlemler de yer alıyor ve bu önlemler için toplam 1,2 milyar RUB tahsis edilecek.


Etiketler: Rusya BDT Yatırım MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK yeni bir yüksek fırın inşa edecek, üç fırınını devre dışı bırakacak

30 Haz | Çelik Haberler

MMK 2 No’lu yüksek fırınındaki yenileme çalışmalarını tamamladı

20 Tem | Çelik Haberler

MMK yeni demir yolu hattı ile Türkiye’ye sevkiyat süresini kısaltacak

08 Ağu | Çelik Haberler

MMK çevresel etkiyi azaltmak için 1 No’lu yüksek fırınını yeniledi

13 Tem | Çelik Haberler

MMK ve Coşkunöz Alabuga Tataristan’da yeni çelik servis merkezi açtı

16 May | Çelik Haberler

SMS MMK’nın sıcak haddeleme tesisi 2500’e ekipman tedarik edecek

15 Şub | Çelik Haberler

MMK Magnitogorsk’daki 5 No’lu yeni sinter tesisinin inşasına başlıyor

18 Oca | Çelik Haberler

Danieli MMK’nın 170 No’lu haddeleme tesisini yenileyecek

17 Oca | Çelik Haberler

MMK yeni 3 No’lu galvanizleme hattıyla galvanizli çelik üretimi kapasitesini artırdı

02 Eki | Çelik Haberler

MMK ilk yarıda çevre koruma faaliyetleri için 1,64 milyar RUB yatırım yaptı

28 Ağu | Çelik Haberler