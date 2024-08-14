MMK çelik üretim ve madencilik faaliyetleri için ekipman üretimine başlayacak

Rus çelik üreticisi MMK Group, endüstriyel makine üretimi alanında faaliyet gösteren grup şirketi Mekhanoremontny Kompleks’in makine üretim tesisi inşasına yönelik yatırımlara devam ettiğini ve toplam yatırım maliyetinin 5 milyar RUB (54,42 milyon $) seviyesinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Kapasitesi yıllık 10.000 adet seviyesinde yer alacak yeni tesis, ağır mühendislik ekipmanları üretecek ve çoğunlukla çelik üretim, madencilik, işleme, kaldırma ve taşıma ekipmanları üretimine odaklanacak.

Şirketin şu an proje sahasındaki eski binaların yıkımını gerçekleştirdiği, temeli bu ayın sonuna kadar atacağı ve ardından yeni binaların inşasına başlayacağı ifade edildi. Tesisin önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete alınması planlanıyor.