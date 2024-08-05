MMK ithalatı azaltmak için yeni dökümhane ve dövme tesisi inşa edecek

Rus çelik üreticisi MMK Group, endüstriyel makine üretimi alanında faaliyet gösteren grup şirketi Mekhanoremontny Kompleks’in 14 milyar RUB’un (164,51 milyon $) üzerinde yatırımla yeni bir dökümhane ve dövme tesisi inşa edeceğini duyurdu.

Yıllık kapasitesi yaklaşık 24.000 mt seviyesinde yer alacak yeni tesis, ithalatı ikame etmek amacıyla Rusya ve diğer BDT ülkelerine yönelik mühendislik ürünleri üretimine odaklanacak. Bununla birlikte tesiste soğuk haddehaneler için dövme iş merdanesi, hem soğuk hem de sıcak haddehaneler için dövme destek merdanesi ve külçe ağırlığı 120 mt’a varan büyük ebatlı dövme demir üretilecek. Bu sayede yerel çelik sektörüne ürün tedariki yapılacak ve dövme merdane ithalatı %80’den %30’a düşürülecek.

Projenin inşasının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.