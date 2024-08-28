MMK’nın bağlı kuruluşu yeni tesisinde ilk merdane üretimini 2025 yılında gerçekleştirecek

Rus çelik üreticisi MMK Group, grup şirketi Magnitogorsk Rolling Rolls Plant’in (MZPV) yaklaşık 12 milyar RUB (131,22 milyon $) yatırımla yeni merdane üretim tesisinin inşasına devam ettiğini ve ilk üretimin 2025 yılında yapılmasının planlandığını duyurdu.

Üretim kapasitesi 12.000 mt seviyesinde yer alacak yeni tesiste Mill 2000 ve 2500 sıcak haddehaneleri için iş merdanesi ve Mill 5000 sıcak haddehanesi için destek merdanesi üretimi gerçekleştirilecek. Bu sayede MZPV, MMK’nın ihtiyacını ve diğer çelik üreticilerinden gelen talebi karşılayabilecek. Yeni tesisin devreye alınmasının ardından MZPV’nin toplam üretim kapasitesi yıllık 33.000 mt seviyesine çıkacak.

Projenin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.