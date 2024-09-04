MMK çevre koruma önlemlerine 20 milyar RUB’un üzerinde yatırım yapacak

Rus çelik üreticisi MMK Group, çevre koruma önlemlerine yönelik yatırımlara devam ettiğini ve söz konusu önlemlere bu yıl 20,15 milyar RUB (227,68 milyon $) tahsis edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şirket, 5,8 milyar RUB’un (65,54 milyon $) üzerinde harcama yaparak eski beş kok bataryasının yerini alması amacıyla 12 No’lu kok bataryası kompleksini inşa edeceğini ve karbon salımını yıllık 11.350 mt düşüreceğini ifade etti. Bununla birlikte farklı üretim hatlarında toz giderici sistemler inşa etmek, sinterleme makinelerini modernize etmek ve kırma ile kavurma tesisinde gaz temizleme ünitelerini yenilemek amacıyla en az 11,4 milyar RUB (128,81 milyon $) yatırım yapacağını vurguladı.

Öte yandan MMK, su kaynaklarını koruma önlemlerine 2,5 milyar RUB (28,25 milyon $) ayıracağını ve 5 No’lu haddehanesindeki asitleme banyolarını yenileyeceğini dile getirdi.

Ayrıca şirket, 9 milyon mt cüruf işlemeyi ve çelik üretiminde 1,6 milyon mt’un üzerinde cüruf kullanmayı da planlanıyor.