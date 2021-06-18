MMK, açık inovasyonlarla iş birliği açısından Rusya’nın en iyi metalürji şirketi seçildi

Cuma, 18 Haziran 2021 15:49:45 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group, İngiltere merkezli Partners Capital yatırım firması bünyesindeki Barometer Project tarafından yayımlanan bağımsız bir derecelendirmeye göre açık inovasyon performansı açısından Rusya’nın ilk 10 şirketi arasında yer aldığını ve Rus metalürji şirketleri arasında en iyi sonucu elde ettiğini açıkladı.

Barometer, açık inovasyonu, bir kurum tarafından kullanılan, kendi araştırma departmanları dışında geliştirilen ve diğer büyük şirketlerle iş birliği yoluyla elde edilmeyen teknolojik çözümler veya ürünler olarak tanımlıyor. Genellikle, bu tür çözümler startuplar veya bireysel girişimciler tarafından geliştiriliyor.

MMK şu anda üretim süreçlerini iyileştiriyor ve büyük ölçekli bir dijitalleştirme stratejisi olan Endüstri 4.0’ı uygularken, çeşitli araçlar kullanarak yıllık Ar-Ge programları ve Magnitogorsk State Technical University’deki Ar-Ge Merkezi ile Skolkovo’daki MMK Araştırma Merkezi üzerinden şirket dışındaki geliştiricilerle aktif görüşmeler yapıyor.

Şirketin açıklamasına göre MMK, tesisin operasyonlarına uygun gelişmeleri dikkatle seçiyor. 2020 yılındaki SteelStart - Accelerator’ın ardından MMK, Rusya merkezli Microbor ile olan iş birliğini genişletti.