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MMK Kasım ayında günlük galvanizli sac üretim rekoru kırdı

Salı, 05 Aralık 2023 10:28:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) galvanizleme biriminin Kasım ayında günlük üretim rekoruna ulaştığını açıkladı.

Maksimum üretim seviyesi 1 ve 2 No’lu sürekli galvanizleme ünitelerinde toplam 2.883 mt’luk üretim gerçekleştirdiği 14 Kasım tarihinde kaydedildi. Söz konusu rakam 2002 ve 2008 yıllarında faaliyete geçtiklerinden bu yana birimlerde üretilen en yüksek günlük toplam üretim hacmi oldu.

MMK’nın galvanizli sac üretim tesisi şu anda tam kapasiteyle faaliyet gösteriyor ve üretim geçtiğimiz yıl kaydedilene kıyasla yaklaşık %30 artış gösterdi.

1 No’lu ve 2 No’lu sürekli galvanizleme ünitelerinin yıllık üretim kapasiteleri sırasıyla 500.000 mt ve 450.000 mt seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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