Miory Steel BDT’de ilk 0,1 mm kalınlığında teneke levha üretti

Salı, 10 Ağustos 2021 16:39:37 (GMT+3) | İstanbul

Belarus merkezli üretici Miory Steel, BDT bölgesinde bir ilk olarak kabul edilen 0,1 mm kalınlığında teneke levha ürettiğini duyurdu.

Bu yılın Şubat ayında devreye alınan elektrikli kalaylama hattı, yalnızca 0,13-0,5 mm kalınlıklarında teneke levha üretimi yapabiliyordu. Şirket, elde ettiği başarıyla birlikte, teneke levha üretimi alanında dünya liderleri arasına yer almaya başladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 0,1 mm kalınlığında teneke levha, ambalaj sektöründe yaygın bir şekilde kullanıyor. Söz konusu ürün, BDT ile Avrupa piyasalarında satılacak. Miory Steel, aylık en az 10.000 mt, yıllık yaklaşık 150.000 mt teneke levha üretimi yapmayı planlıyor. Şirket ayrıca, tavlanmış soğuk haddelenmiş mamul satışı yapmayı da hedefliyor.