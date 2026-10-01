Cedro Mineração Brezilya'da peletlik demir cevheri üretimini artıracak

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Cedro Mineração, Minas Gerais eyaletinin Mariana bölgesinde demir içeriğinin %66'yı aşması beklenen peletlik demir cevheri üretmek üzere bir zenginleştirme tesisi inşa etmek için 676 milyon $ tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

Üretilecek cevher, Avrupa ve Orta Doğu'daki müşteriler hedeflenerek doğrudan indirgemeye uygun pelet üreten şirketlere satılacak.

Projenin ilk aşamasında altyapı ve ekipman yatırımları ile bölgede bir madenin kiralanması sayesinde üretim, mevcut 3 milyon mt seviyesinden yıllık 5 milyon mt'a çıkarılacak.

İkinci aşamada, 18 kilometrelik bir konveyör bandının devreye alınmasıyla üretim kapasitesinin 2028 yılına kadar yıllık 9 milyon mt'a, 2030 yılına kadar ise tam kapasite olan yıllık 20 milyon mt'a ulaşması bekleniyor.

Projenin üçüncü aşamasında Rio de Janeiro eyaletindeki Porto do Meio deniz terminalinin yıllık sevkiyat kapasitesinin 25 milyon mt'a çıkarılması planlanıyor.