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Metso Corporation Hint FACOR’a ferrokrom tesisi tedarik edecek

Perşembe, 04 Ocak 2024 10:39:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Ferro Alloys Corporation Limited (FACOR), Odisha’daki kapasite artırım projesi için gerekli ferrokrom tesisinin tasarımı ve tedariki için Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation ile 80 milyon €’luk anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Metso, FACOR’a 6 metre genişliğinde çelik bantlı izabe tesisi ve ön ısıtma teknolojisi olan 75 MVA’lık iki tozaltı ark izabe fırını tedarik edecek. Ferrokrom üretim kapasitesi yıllık 300.000 mt seviyesinde yer alacak yeni tesisinin 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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