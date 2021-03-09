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Metinvest koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının tamamını kendi karşılayacak

Salı, 09 Mart 2021 17:30:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, Ukrayna’nın en büyük koklaşabilir taş kömürü şirketinden ek hisse satın alarak söz konusu şirkette büyük hissedar olduğunu açıkladı. Alımın sonucunda şirket, pik demir üretimi için koklaşabilir taş kömürü tedarikinde tamamen kendi kendine yeterli hale gelebilir.

Buna göre, Metinvest’in 2018 yılı Temmuz ayında Pokrovske kömür birimindeki %24,77 hisseyi satın almasının yanı sıra, kalan %75,22 hisseyi diğer ortak yatırımcılardan satın alma seçeneğini elinde tutması ve gerekli tüm hükümet onaylarını almasının ardından, şirket 2020 yılının Ekim ayında Pokrovske kömür birimine bağlı belirli kuruluşlar üzerinde kontrol elde etmek için Ukrayna Tekel Karşıtı Komitesi’nden bir yıllık onay aldı. En önemli kuruluşlar, ham kömür çıkaran, zenginleştiren ve koklaşabilir taş kömürü satan Pokrovske Colliery ve Svyato-Varvarinskaya Zenginleştirme Tesisi. Varlıklar, Ukrayna’daki Dnipro ve Donetsk bölgelerinde bulunuyor.

Pokrovske Colliery, çoğunlukla metalürjik kok üretiminde kullanılan yüksek kaliteli K-kalite koklaşabilir taş kömürü üretiyor. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla JORC maden kaynakları ve rezervleri sırasıyla 248 milyon mt ve 151 milyon mt seviyelerinde yer alıyor, bu da en az 30 yıllık üretim için yeterli. Svyato-Varvarinskaya Zenginleştirme Tesisi Ukrayna’nın en büyük zenginleştirme tesislerinden biri. Yıllık ham koklaşabilir taş kömürü işleme kapasitesi yaklaşık 8 milyon mt seviyesinde yer alıyor. 2020 yılında Pokrovske kömür birimi, 2018 yılında kaydedilene kıyasla %55 artışla 6,2 milyon mt ham kömür çıkardı ve aynı dönemde %39 artışla 3,2 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretti.


Etiketler: BDT  Ukrayna  Metinvest  madencilik  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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