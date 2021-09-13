Metalloinvest bağlı kuruluşu Ural Steel’de yenilenmiş 3 No’lu yüksek fırını devreye aldı

Pazartesi, 13 Eylül 2021 15:50:22 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Ural Steel’de, yenilenmiş 3 No’lu yüksek fırını devreye aldığını duyurdu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 3,9 milyar RUB (53,3 milyon $) yatırımla hayata geçirilen proje, söz konusu yüksek fırının pik demir üretimini %8 artışla yıllık 1 milyon mt seviyesinin üzerine çıkardı.

Şirket, yenilenmiş 3 No’lu yüksek fırının devreye alınmasının ardından, Ural Steel’deki büyük ölçekli yüksek fırın yenileme çalışmasının tamamlandığını belirtti. Ural Steel’in İdari Yöneticisi Ildar Iskakov, “2 No’lu ve 3 No’lu yüksek fırınların bulunduğu tesisin yenilenmesiyle birlikte şirketimiz, yıllık yaklaşık 2 milyon mt pik demir üretimi yapacak. Ayrıca, bu sayede, çevre dostu üretimi de artırdık. Özellikle, yeni fırınların kok tüketiminin %5 düşmesiyle karbon ve sera gazı salımı da azalmış oldu,” açıklamasını yaptı.