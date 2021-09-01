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Mercedes-Benz prototip parçalar için fosilsiz çelik kullanacak

Çarşamba, 01 Eylül 2021 10:48:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Mercedes-Benz AG’ye fosilsiz çelik tedarik edeceğini açıkladı. Mercedes-Benz fosilsiz çeliği araçlarının prototip parçaları için kullanmayı planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, önümüzdeki yıl fosilsiz çelikten yapılan kaporta için ilk prototip parça üretimi planlanıyor. En geç 2039 yılına kadar, Mercedes-Benz’in yeni binek araçları, tüm değer zinciri boyunca karbonsuz hale gelecek.

2026 yılında SSAB, Oxelösund’da bulunan yüksek fırınlarını elektrik ark ocağına dönüştürerek ve hibrit teknolojisini kullanarak piyasaya ticari ölçekte fosilsiz çelik tedarik etmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ağustos ayında SSAB, dünyanın ilk fosilsiz çeliğini ilk müşterisi Volvo Group’a gönderdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  İsveç  SSAB  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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