Umman Çinli Tsingshan ortaklığıyla yeşil çelik planlarını hızlandırıyor

Salı, 06 Ocak 2026 14:28:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Umman, sürdürülebilir sanayi yatırımlarını çekmek ve ekonomik çeşitlendirme stratejisini desteklemek amacıyla Çin merkezli çelik üreticisi Tsingshan Group ile ortaklaşa bir yeşil çelik üretim koridoru kurma planlarını hızlandırıyor.

Yeşil çelik üretimi için stratejik ortaklık

Umman-Tsingshan Yeşil Çelik Girişimi, ülkede düşük karbonlu çelik üretim merkezi oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu iş birliği çerçevesinde Tsingshan’ın, Umman’ın stratejik konumu ve kaynaklarını kullanarak bölgesel ve küresel pazarlar için yeşil çelik üretecek yeni tesis ve teknolojilere yatırım yapması bekleniyor.

Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Umman Yatırım Kurumu ve diğer kamu kurumlarından yetkililer, Çin’e gerçekleştirilen stratejik ziyaret kapsamında Tsingshan temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, girişimin Umman’ın 2040 Ekonomik Vizyonu ile uyumlandırılması, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve yeşil çelik projesi için yatırım kolaylaştırıcı unsurlar ele alındı.

Sanayi çeşitlendirmesi ve sürdürülebilirlik hedefleri

Yeşil çelik projesi, Umman’ın hidrokarbon dışı sanayi tabanını genişletme ve düşük emisyonlu, sürdürülebilir üretimi teşvik etme hedeflerini destekliyor. Umman yönetimi, yeşil çelik kapasitesinin oluşturulmasının istihdam yaratımı, teknoloji transferi ve küresel çelik sektöründe rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Girişimin, katma değerli üretimde Umman’ın bölgesel bir sanayi merkezi olarak konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Tsingshan’ın uzmanlığı ve küresel tedarik zincirlerinden yararlanılarak, inşaat, altyapı ve imalat gibi sektörlerde artan sürdürülebilir malzeme talebine uygun çelik ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Umman ve Tsingshan’ın yeşil çelik projesine yönelik yer seçimi, izin süreçleri, altyapı yatırımları ve finansman yapıları konusunda koordinasyonu sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu ortaklık, Umman’ın uzun vadeli sanayi stratejisinin ve yeşil üretime geçiş hedeflerinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.


