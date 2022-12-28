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Meksika’nın toplam çelik üretimi Kasım ayında %4,8 arttı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 09:36:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, toplam çelik üretimi bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 1,42 milyon mt’a kıyasla %4,8 artarak 1,49 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam çelik üretimi yıllık %1,2 düşüş gösterdi.

Kasım ayında ithalat yıllık %26,7 düşüşle 765.000 mt’a gerilerken, yılın ilk 11 ayında yıllık %11,1 düşüşle 9,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda ihracat yıllık %21,1 düşüşle 341.000 mt ve Ocak-Kasım döneminde yıllık %31,4 artışla 4,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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