Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Temmuz ayında %17,6 yükseldi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %17,6 artışla 434.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %5,9 artışla 251.000 mt oldu.

2024’ün ilk yedi ayında soğuk rulo sac tüketimi %17,8 artışla 2,83 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %5,5 artışla 1,82 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %41,3 artışla 1,08 milyon mt olurken ihracat %18,7 düşüşle 75.000 mt seviyesinde kaydedildi.