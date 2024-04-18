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Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Şubat ayında %30,4 artış gösterdi

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:47:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Şubat ayında yıllık %30,4 artışla 382.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %17,7 artışla 279.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac ithalatı yıllık %57,3 artışla 118.000 mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı yerel tüketimdeki artışa bağlı olarak %51,2 düşüşle 20.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024’ün ilk iki ayında soğuk rulo sac tüketimi %26,6 artışla 798.000 mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %14,2 artışla 563.000 mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %43 artışla 256.000 mt olurken ihracat %50,4 düşüşle 20.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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