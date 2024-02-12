Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Aralık ayında %32,5 artış gösterdi

Pazartesi, 12 Şubat 2024 09:17:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %32,5 artışla 355.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi on bir aylık gerileme dönemine son vererek yıllık %15,2 artış kaydetti.

Soğuk rulo sac ihracatı yıllık %81,8 düşüşle 4.000 mt seviyesinde kaydedilirken ithalat %55,7 artışla 95.000 mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılının tamamında soğuk rulo sac tüketimi %1,5 düşüşle 4,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %11,3 düşüşle 2,90 milyon mt oldu. Aynı dönem içinde ülkenin yaptığı soğuk rulo sac ithalatı %21,9 artışla 1,43 milyon mt olurken ihracat %56,6 düşüşle 177.000 mt seviyesinde kaydedildi.